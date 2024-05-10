شاهد.."اضطرابات التخاطب والبلع" في فعالية توعوية تنظمها جامعة الملك سعود

بحضور عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة مي الراشد، أقام قسم التأهيل -تخصص علاج علل النطق والسمع- بالكلية، فعالية وحملة توعوية بعنوان "توعية تلهمك" استهدفت زيادة وعي المجتمع عن اضطرابات التخاطب والبلع، وتمكين الطلبة وتعزيز مهاراتهم الشخصية والعلمية والإكلينيكية، وذلك من خلال تقديمهم للمعلومات العامة وإجراء اختبارات مسحية أولية.
وأبرزت الحملة المشاركة الفعّالة للطلبة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع المستفيدين من الحملة من أطفال وكبار وآباء وأمهات إضافة إلى مقدمي الخدمة والرعاية، ومنحت الحملة فرصة كبيرة للطلاب والطالبات الدارسين للتخصصات الصحية المعنية بعشر تخصصات دقيقة لممارسة مهارات التواصل وشرح المعلومات العامة لأفراد المجتمع، إضافة إلى إجراء اختبارات مسحية أولية ساعدتهم في تطوير مهاراتهم الإكلينيكية.
واحتوت الحملة على عشرة أركان تنوعت ما بين ركن التعريف بدور اختصاصي التخاطب والبلع، وركن أخذ تاريخ الحالة الطبي، وركن فحص أعضاء الكلام والبلع، وركن فحص البلع، وركن المسح الأولي لمهارات اللّغة، وركن المسح الأولي لمخارج الأصوات، وركن المسح الأولي لتقييم سلاسة وطلاقة الكلام، وركن المسح الأولي للقدرات الإدراكية، إضافة إلى ركن المسح الأولي لمهارات اللّعب وتطوره.
وتنعكس آثار فعالية "توعية تلهمك" إيجابًا على وعي المجتمع باضطرابات التخاطب والبلع والخدمات المقدمة لهم وحقوقهم أيضاً، إضافة إلى ممارسات الطلبة في المستقبل ليكونوا مستعدين بشكل أفضل لخدمة مرضاهم، كما يسهم ذلك في تحسين جودة الخدمة وتعزيز وتحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين باضطرابات التخاطب والبلع، وعبر القائمون على الفعالية عن شكرهم وامتنانهم العميق للطلاب والطالبات المشاركين والمتطوعين والداعمين الذين جعلوا هذه الحملة ممكنة وذات أثر إيجابي ومن خلال هذه الجهود المشتركة التي تمكن من خلق تغيير معنوي وفعلي وبناء مجتمع واعٍ معًا، وعي خطوة هامّة للأمام لرفع الوعي ودعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التخاطب والبلع.
يذكر أن الفعالية التوعوية في جامعة الملك سعود جرت، مساء أمس الخميس، بحضور ومشاركة أساتذة علاج علل النطق والسمع، الدكتورة هنوف التويجري والدكتور تركي المغيصيب والدكتورة نورة النعيم وأستاذة اضطرابات التخاطب والبلع الأخصائي الأول نورة السديري، و٥٧ طالبًا وطالبة بقسم التأهيل الصحي في كلية العلوم الطبية التطبيقية.
وأشرف على الفعالية من الطالبات والطلاب ريما البلوي، وسديم النفيعي وعبدالملك الغفيلي، الذين عبروا عن شكرهم لأساتذتهم لتنظيم هذه الفعالية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة وممارسة بعض ما تعلموه ودرسوه في تخصصاتهم ميدانيًا وبشكل مباشر مع الأطفال وأولياء أمورهم وغيرهم من شرائح المجتمع المستهدفة والمستفيدة من أهداف فعالية "توعية تلهمك".