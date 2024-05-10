شاهد.."اضطرابات التخاطب والبلع" في فعالية توعوية تنظمها جامعة الملك سعود

وتنعكس آثار فعالية "توعية تلهمك" إيجابًا على وعي المجتمع باضطرابات التخاطب والبلع والخدمات المقدمة لهم وحقوقهم أيضاً، إضافة إلى ممارسات الطلبة في المستقبل ليكونوا مستعدين بشكل أفضل لخدمة مرضاهم، كما يسهم ذلك في تحسين جودة الخدمة وتعزيز وتحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين باضطرابات التخاطب والبلع، وعبر القائمون على الفعالية عن شكرهم وامتنانهم العميق للطلاب والطالبات المشاركين والمتطوعين والداعمين الذين جعلوا هذه الحملة ممكنة وذات أثر إيجابي ومن خلال هذه الجهود المشتركة التي تمكن من خلق تغيير معنوي وفعلي وبناء مجتمع واعٍ معًا، وعي خطوة هامّة للأمام لرفع الوعي ودعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التخاطب والبلع.