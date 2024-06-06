رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام مسؤولين إسرائيليين للمسجد الأقصى

وفي بيان للأمانة العامة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الممارسات العبثية التي تمس حرمة المقدسات الدينية، وتمثل انتهاكًا خطرًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتقوض جهود السلام وفرص الحل الدائم والعادل من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.