نقلة نوعية ستحققها الحزمة السياحية الأولى للواجهة البحرية لمدينة جازان للصناعات الأساسية

وقال: الهيئة الملكية للجبيل وينبع تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة من خلال إبراز مقوماتها وتنشيط المسار السياحي بالمنطقة الجنوبية وتقديم تجربة سياحية نوعية تهدف إلى جذب السيّاح والزوار من خلال موقع المدينة الاستراتيجي وقربه من العديد من مواقع ونقاط الجذب السياحي في المنطقة، حيث يبعد وادي لجب نحو 40 دقيقة فقط، ونحو ساعتين عن جبال السودة في منطقة عسير، بالإضافة إلى قربها من جزر فرسان التي تتميز بجمال شواطئها ورمالها.