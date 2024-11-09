في يومه الخامس.. "بيبان 24" يشهد ختام تصفيات كأس العالم لريادة الأعمال

يواصل ملتقى "بيبان 24"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، فعالياته لليوم الخامس عبر مجموعة من جلسات النقاشية التي تستعرض محفزات السياحة السعودية من خلال المشاريع المحلية الواعدة، وتتناول التقنيات وتقاطعاتها مع الذكاء الاصطناعي.
ويقدم المسرح الرئيسي جلسةً حوارية تتحدث عن رحلة تكوين الإرث "من رائد أعمال إلى رئيس تنفيذي لشركة رائدة"، وجلسة تتناول مستقبل العمل وتمكين قادة الغد، ودليل الاندماج والاستحواذ للمؤسسين، وكيفية بناء شركات ناشئة مرنة لتعزيز دور الحاضنات والمسرعات في تشكيل مستقبل الأعمال، كما تتناول الجلسة مناقشة دور رواد الأعمال في تشكيل مستقبل الصناعات، إلى جانب جلسة التعاون الدولي ودوره في تشكيل مستقبل ريادة الأعمال العالمية.
ويتضمن المسرحُ الرئيسي جلسات "بودكاست سوالف بزنس" حول تجربة رقمنة الجمعيات المالية، والاستدامة كاستراتيجية، بالإضافة إلى الفرص الواعدة لاستكشاف الإمكانات الريادية في قطاع الطيران.
وسيشهد مسرح "باب التجارة الإلكترونية" جلسات حوارية؛ حول التأثير الشامل للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحول الإقليمي من خلال تكنولوجيا المعلومات والابتكار، ودور التميز اللوجستي في تحقيق رضا العملاء، إضافة إلى استعراض إمكانيات صيدلية النهدي في تعزيز خدماتها عبر تقنيات التعلم الآلي، كما تسلط إحدى الجلسات الضوء على تعزيز كفاءة إدارة البيع بالتجزئة عبر الذكاء الاصطناعي.
وينظم مسرح بيبان Talks حزمة ثرية من الجلسات الحوارية؛ ومنها، دمج التراث بالابتكار، وتطوير تجربة الضيافة، وبناء وجهات مستقبلية، وكيفية دمج التراث الثقافي بالتنمية الاستراتيجية، إضافة إلى جلسة حول تمكين التغيير دور المؤسسات الاجتماعية في تحقيق الشمول المالي، والاستثمار لتحقيق الأثر، ومستقبل منظومة المواهب.
وسيختتم ملتقى "بيبان ٢٤" التصفيات النهائية لمسابقات كأس العالم لريادة الأعمال، بحضور مجموعة من المحكمين المتخصصين محليًّا ودوليًّا، وبمشاركة 100 شركة ناشئة محلية وعالمية، من بينها 6 شركات سعودية، للمنافسة على جائزة المليون دولار؛ فيما سيحتضن الملتقى مجموعة من الاتفاقيات والإطلاقات التي تسهم في دعم ريادة الأعمال والابتكار، مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة محليًّا وعالميًّا.
ويُعَد ملتقى "بيبان 24" منصة شاملة لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة للأفكار والمشاريع الناشئة، إلى جانب إسهامه في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار؛ مما يتيح للمشاريع الواعدة فرص التوسع والانتشار.
يُذكر أن "بيبان 24" يجمع الجهات الممكنة والداعمة من مختلف أنحاء العالم؛ لتحفيزهم على تقديم خدماتها المتخصصة في تعزيز نمو وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما يجمع مستثمرين وجهات تمويلية تحت سقف واحد؛ لتسهيل الوصول إلى التمويل المناسب.