"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم خدماته الإنسانية في قطاعات مختلفة بالسودان ولبنان

تواصل المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدمات إنسانية في العديد من دول العالم وفي قطاعات مختلفة.
وضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز قطاع الصحة ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين في اليمن، واصل المركز خلال العام 2023م، تنفيذ "مشروع تشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية ميدي في محافظة حجة" بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان وتقليل معدل الإصابة بالأمراض والوفيات في مديرية ميدي والمناطق المجاورة عبر أربعة أنشطة رئيسية، أولها تنفيذ النشاط الأول عبر تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة من خلال تقديم خدمات التشخيص المبكر والتقييم الشامل للحالة الصحية للمرضى من قبل كوادر طبية ذوي خبرة بالإضافة إلى الفحوصات المخبرية والأشعة والتقييم السريري، وتوفير وصرف الأدوية وتثقيف المرضى بأهمية الرعاية الصحية التكاميلة، استفاد منها 105.136 فرداً.
وجرى تنفيذ النشاط الثاني لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل المخبرية ومستلزماتها والمواد التشغيلية الطبية وغير الطبية، حيث بلغ عدد وحدات الأدوية التي تم توزيعها 409.336 وحدة، كما تم صرف الأدوية لـ 77.666 فرداً.
فيما جرى في النشاط الثالث علاج حالات سوء التغذية وتوفير التحصينات اللازمة للأطفال، حيث تم عمل تقييم شامل لحالات سوء التغذية لتحديد نوع سوء التغذية ودرجته والأسباب المحتملة من خلال الفحوصات الطبية والتغذوية والتقييم الجسماني والعوامل الاجتماعية والبيئية المؤثرة، فضلا عن توفير الرعاية الطبية الملائمة لحالات سوء التغذية، بما في ذلك العلاج الغذائي والمتمثلة بالمكملات التغذوية والعلاج الدوائي، كما تم توفير اللقاحات اللازمة للأطفال، بالإضافة إلى توعية الأهالي بأهمية الغذاء الصحي وأهمية التحصينات للوقاية من الأمراض، بينما جرى في النشاط الرابع توسعة مركز الجعدة الصحي وتزويده بالأثاث الطبي وغير الطبي مما أسهم بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى والموظفين.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.
كما قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3.733 مستفيداً خلال الفترة من 24 إلى 30 يناير 2024م، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الباطنية 1.009 مرضى، وعيادة الطوارئ 1.273 حالة، وعيادة الأطفال 307 أطفال، وعيادة الوبائيات 54 مريضا، واستفاد من الفريق الطبي المتنقل 211 فردا، وراجع قسم الصحة الإنجابية 25 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 24 مستفيدا، والتحصين 18 فردا، وقسم الجراحة والتضميد 193 مصابا، وقسم التوليد 24 فردا، وقسم الإحالة الطبية 12 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 583 فرد.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 939 فردا، وصُرفت الأدوية لـ 2.951 مريضا، وراجع قسم الرعاية الصحية 887 حالة، واستقبل قسم نقل الدم 12 فردا، وقسم تخطيط القلب مستفيدان اثنان.
وفي السياق، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير 2024م في محافظة حجة ضخ 657.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 6.457.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 64 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
وفي لبنان، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية.
ووزع المشروع الأسبوع الماضي 25,000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها125 ألف فرد.
وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 3000 فردا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.