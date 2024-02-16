"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم خدماته الإنسانية في قطاعات مختلفة بالسودان ولبنان

فيما جرى في النشاط الثالث علاج حالات سوء التغذية وتوفير التحصينات اللازمة للأطفال، حيث تم عمل تقييم شامل لحالات سوء التغذية لتحديد نوع سوء التغذية ودرجته والأسباب المحتملة من خلال الفحوصات الطبية والتغذوية والتقييم الجسماني والعوامل الاجتماعية والبيئية المؤثرة، فضلا عن توفير الرعاية الطبية الملائمة لحالات سوء التغذية، بما في ذلك العلاج الغذائي والمتمثلة بالمكملات التغذوية والعلاج الدوائي، كما تم توفير اللقاحات اللازمة للأطفال، بالإضافة إلى توعية الأهالي بأهمية الغذاء الصحي وأهمية التحصينات للوقاية من الأمراض، بينما جرى في النشاط الرابع توسعة مركز الجعدة الصحي وتزويده بالأثاث الطبي وغير الطبي مما أسهم بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى والموظفين.