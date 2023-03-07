تودع الشتاء بالبرد.. "السودة" وجهة الصيف بين حاضر الطبيعة الفاتنة ومستقبل السياحة

وتفصيلاً، يتوجه آلاف الزوار يوميًا لمرتفعات السودة بمنطقة عسير للاستمتاع بالمناظر الخلابة من خلال المطلات السياحية أو الغابات التي تنتشر في تلك الجبال، وتتميز جبال السودة بشبكة طرق واسعة تُسهم في وصول المتنزهين بكل يسر وسهولة لمواقعهم .

وجاءت شركة السودة للتطوير لتكون محركًا لقطاعي السياحة والترفيه ومحفزًا للنمو الاقتصادي في منطقة عسير، حيث تتمتع منطقة المشروع التي تشمل مركز السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع بطبيعة ساحرة وأجواء خلابة على مدار العام، ويتمسك سكان المناطق المحيطة بإرث من التراث الثقافي الذي تتميز به عسير.