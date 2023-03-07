تودع الشتاء بالبرد.. "السودة" وجهة الصيف بين حاضر الطبيعة الفاتنة ومستقبل السياحة

تشهد مرتفعات جبال السودة هذه الأيام أمطارًا متفاوتة الغزارة وتساقطًا لحبات البرد خلال الأيام الماضية وسط توقعات بأجواء جميلة خلال الأيام المقبلة، إذ تعد مرتفعات السودة واحدةً من أجمل الجبال جنوب المملكة، حيث تنتشر فوقها الغابات مشكلةً مشاهد طبيعية غاية في الجمال .
وتفصيلاً، يتوجه آلاف الزوار يوميًا لمرتفعات السودة بمنطقة عسير للاستمتاع بالمناظر الخلابة من خلال المطلات السياحية أو الغابات التي تنتشر في تلك الجبال، وتتميز جبال السودة بشبكة طرق واسعة تُسهم في وصول المتنزهين بكل يسر وسهولة لمواقعهم .
وجاءت شركة السودة للتطوير لتكون محركًا لقطاعي السياحة والترفيه ومحفزًا للنمو الاقتصادي في منطقة عسير، حيث تتمتع منطقة المشروع التي تشمل مركز السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع بطبيعة ساحرة وأجواء خلابة على مدار العام، ويتمسك سكان المناطق المحيطة بإرث من التراث الثقافي الذي تتميز به عسير.
وتسعى شركة السودة للتطوير بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، لتطوير وجهة جبلية فاخرة تقدم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، وستُسهم المشروعات السياحية بزيادة في الناتج المحلي قد تبلغ 29 مليار ريال بحلول عام 2030، وتتزامن مع تلك المشروعات جهود لزيادة عدد الغرف الفندقية والشقق أو الوحدات السكنية كما ستوفر تلك المشروعات 8000 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يتم استثمار أكثر من 3 مليارات في البنية التحتية في منطقة المشروع .