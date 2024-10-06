"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة العاشرة لخادم الحرمين الشريفين

وأعرب "العثيم" عن أن ذكرى البيعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تمثل ذكرى غالية وعزيزة على قلوب الشعب السعودي، إذ تجسد واقع الحياة الكريمة التي ينعم بها أبناء هذا الوطن الطيب، إضافة إلى المقيمين من مختلف بقاع العالم. كما تعكس هذه الذكرى معاني الوفاء والولاء، فضلاً عن ما تشهده المملكة من نهضة شاملة ومنجزات تنموية كبرى.