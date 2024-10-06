"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة العاشرة لخادم الحرمين الشريفين

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة العاشرة.
وأعرب "العثيم" عن أن ذكرى البيعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تمثل ذكرى غالية وعزيزة على قلوب الشعب السعودي، إذ تجسد واقع الحياة الكريمة التي ينعم بها أبناء هذا الوطن الطيب، إضافة إلى المقيمين من مختلف بقاع العالم. كما تعكس هذه الذكرى معاني الوفاء والولاء، فضلاً عن ما تشهده المملكة من نهضة شاملة ومنجزات تنموية كبرى.
وأشار "العثيم" إلى أن المملكة تمضي بكل ثقة نحو استشراف المستقبل من خلال رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا على كافة الأصعدة، عبر تنفيذ استراتيجيات وبرامج طموحة تسعى للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يسهم في تحقيق تطلعاتهم.
وأضاف "العثيم" أن ذكرى البيعة هي حدث استثنائي يهم شعوب الأمتين العربية والإسلامية، حيث تعزز معاني التلاحم والتعاضد. كما أشاد بإسهامات الملك سلمان -وفقه الله- في تعزيز العمل السياسي على الصعيدين المحلي والعربي والإسلامي، من خلال رؤية حكيمة ثاقبة أسهمت في تعظيم دور المملكة في المحافل الدولية والإقليمية، وجعلت منها عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي.
واختتم "العثيم" حديثه بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، تحت ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يمدهما بالعون والتوفيق.