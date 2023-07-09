مستشفى خالد بالخرج يُنهي معاناة مواطن من الاختناق أثناء النوم

وكان المريض بعد أن أجريت له الفحوصات اللازمة، قد تبيّن أن لديه تضخمًا في الغضاريف الأنفية، وتكيسًا هوائيًا داخل الغضاريف، ليتم الإجراء الجراحي له عبر استئصال جزئي للغضاريف، وفتح التكيس الهوائي عن طريق المنظار.