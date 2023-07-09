مستشفى خالد بالخرج يُنهي معاناة مواطن من الاختناق أثناء النوم

نجح فريق طبي من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، من إجراء عملية جراحية لمواطن كان يعاني من انسداد بالأنف واختناق وشخير أثناء النوم لسنوات عدة.
وكان المريض بعد أن أجريت له الفحوصات اللازمة، قد تبيّن أن لديه تضخمًا في الغضاريف الأنفية، وتكيسًا هوائيًا داخل الغضاريف، ليتم الإجراء الجراحي له عبر استئصال جزئي للغضاريف، وفتح التكيس الهوائي عن طريق المنظار.
وقد تكللت العملية بالنجاح، واستعاد المريض قدرته على التنفس الطبيعي دون معاناة الاختناق والشخير أثناء النوم -ولله الحمد-.
يذكر أن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، يعمل على إجراء مختلف العمليات الجراحية النوعية عبر تقنيات مستحدثة وكوادر مؤهلة، بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي عبر تقنيات مستحدثة وكوادر متخصصة.