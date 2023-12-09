"المطرية الـ 5" تتواصل.."الحصيني": 9 مناطق بمرماها في ثالث أيام المربعانية

وأضاف: حسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ، بأمطارٍ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم السبت.