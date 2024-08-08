"نجوم السلام" تنهي بيع كامل مشروع "فلل رسن" 685 وحدة سكنية في ضاحية الفرسان

أنهت شركة "نجوم السلام" بيع كامل مشروع "فلل رسن" في ضاحية الفرسان، والبالغ عددها 685 وحدة سكنية، مصممة على الطراز السلماني، بطريقة معمارية إبداعية تتميز بمساحاتها الواسعة، وذلك بالشراكة مع الوطنية للإسكان.
ويُعدّ مشروع فلل رسن أحد مشاريع نجوم السلام في ضاحية الفرسان؛ حيث تعتبر الضاحية أكبر الضواحي العمرانية بالمملكة، وتشرف عليها الشركة الوطنية للإسكان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، وبوحدات سكنية متنوعة تتجاوز 50 ألف وحدة، تضم أكثر من 190 مرفقًا متنوعًا وبمساحات خضراء تتجاوز 6 ملايين متر مربع.
وصُممت فلل المشروع بأربعة نماذج مستلهمة من مواصفات الخيل العربية الأصيلة؛ سعيًا لإرضاء جميع الأذواق؛ حيث إن فلل العرض كان لها الدور الفاعل لتجربة العميل الواقعية قبل التملك، وكانت نجوم السلام قد بدأت أولى حملات مشروع رسن في شهر مايو 2023، وشاركت خلال الفترة السابقة في العديد من المعارض كمعرض سيتي سكيب، كما كانت "فلل رسن" حاضرة في معرض ريستاتكس العقاري ضمن جناح "نجوم السلام"، قبل أن تنتهي من بيع كامل الوحدات المتاحة في أغسطس 2024م.
وصرّح الرئيس التنفيذي لنجوم السلام "أ. عبدالله بن جار الله العضيب" بأن الشركة وبالشراكة مع الوطنية للإسكان في صدد طرح "رسن فيليج" في ضاحية الفرسان، وهو امتداد للنجاح الذي تحقق بفضل الله في رسن الحالي وبرؤية مختلفة وتصاميم تلبي كافة الرغبات.
يذكر أن نجوم السلام تأسست في مدينة الرياض على يد رجل الأعمال "جار الله بن عبدالله العضيب" في عام 1413هـ، وامتدّت استثماراتها ومشاريعها إلى جميع أنحاء المملكة ودول الخليج العربي؛ حيث تتنوع مشاريعها ما بين المخططات والمشاريع العقارية، والتي تجاوز عددها 500 مشروع خلال 33 عامًا، وتهدف إلى المساهمة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية بأسعار مناسبة، وتوفير خيارات متعددة من الوحدات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لمستفيدي برنامج سكني.