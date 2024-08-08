"نجوم السلام" تنهي بيع كامل مشروع "فلل رسن" 685 وحدة سكنية في ضاحية الفرسان

وصُممت فلل المشروع بأربعة نماذج مستلهمة من مواصفات الخيل العربية الأصيلة؛ سعيًا لإرضاء جميع الأذواق؛ حيث إن فلل العرض كان لها الدور الفاعل لتجربة العميل الواقعية قبل التملك، وكانت نجوم السلام قد بدأت أولى حملات مشروع رسن في شهر مايو 2023، وشاركت خلال الفترة السابقة في العديد من المعارض كمعرض سيتي سكيب، كما كانت "فلل رسن" حاضرة في معرض ريستاتكس العقاري ضمن جناح "نجوم السلام"، قبل أن تنتهي من بيع كامل الوحدات المتاحة في أغسطس 2024م.