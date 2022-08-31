"العدل" الأمريكية تقدّم أدلّة على إخفاء "ترامب" وثائق سرية

وتأتي إيداعات وزارة العدل قبل جلسة استماع للمحكمة غدًا أمام قاضية المقاطعة الأمريكية أيلين كانون في ويست بالم بيتش، والقاضية تدرس طلب "ترامب" بتعيين سيد خاص يقوم بإجراء مراجعة امتياز للوثائق التي جرى الاستيلاء عليها من مارالاجو في الثامن من أغسطس، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.