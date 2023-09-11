المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة: تأسيس منظمة عالمية للمياه سيوجد حلولاً للندرة

وأوضح أنه مع هذه المبادرة الحيوية تتطلع المملكة إلى التعاون مع الدول الأعضاء للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع، خاصة أن الاستخدام العالمي للمياه العذبة ازداد بمقدار ستة أضعاف على مدى مئة عام الماضية، ويستمر في النمو بمعدل 1% تقريبًا سنويًا منذ الثمانينيات، مُرجعًا أسباب هذا النمو إلى مزيج من النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وتغير أنماط الاستهلاك، وتمثل الزراعة حاليًا 70% من عمليات سحب المياه على مستوى العالم، منوهًا بأنه يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 90% في بعض البلدان النامية، كما تمثل الصناعة "بما في ذلك الطاقة وتوليد الطاقة" 19%، في حين أن استخدام البلديات حوالي 11%.