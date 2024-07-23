المانجو والعنب يتصدران المبيعات بموسم الفواكه الصيفية في العلا

وتنتج محافظة العلا من المانجو سنوياً ما يقارب 1,125.00 طن، على مساحة 125.00 هكتار، ويبلغ عدد الأشجار المنتشرة 50,000 شجرة، ومن أشهر أصنافها الزبدة, والسنارة, والكيت، فيما تبلغ مساحة مزارع التين, والعنب, والرمان، 348.96 هكتارًا، بإنتاج يبلغ نحو 3,140.66 طنًا، بعدد أشجار يصل إلى 139,584 شجرة.