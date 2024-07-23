المانجو والعنب يتصدران المبيعات بموسم الفواكه الصيفية في العلا

شهد موسم الفواكه الصيفية في سوق المزارعين بميدان المنشية، إقبالاً متزايداً من قبل الزوار الذين حرصوا على شراء المحاصيل المحلية التي تتميز بها المحافظة في فصل الصيف، حيث سجلت فاكهة المانجو بجميع أنواعها والعنب البلدي أعلى نسبة مبيعات.
وتنتج محافظة العلا من المانجو سنوياً ما يقارب 1,125.00 طن، على مساحة 125.00 هكتار، ويبلغ عدد الأشجار المنتشرة 50,000 شجرة، ومن أشهر أصنافها الزبدة, والسنارة, والكيت، فيما تبلغ مساحة مزارع التين, والعنب, والرمان، 348.96 هكتارًا، بإنتاج يبلغ نحو 3,140.66 طنًا، بعدد أشجار يصل إلى 139,584 شجرة.
وتعد محافظة العلا الموطن الأصلي للبان العربي"اليسر"، حيث تبلغ مساحة مزارع البان العربي في المحافظة نحو 67.20 هكتارًا، بإنتاج يبلغ 134.40 طنًا، وعدد أشجار 53,761 شجرة.
وحرصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على إطلاق موسم الفواكه الصيفية خلال هذه الفترة ليتواكب مع فترة الحصاد الأمر الذي ساعد الكثير من المزارعين على تحقيق إنتاج عال، وبيع كميات كبيرة.
ويهدف مشروع مواسم خيرات العلا إلى تقديم الدعم للمزارعين والأسر المنتجة، وزيادة الطلب المستدام على الفواكه العضوية وغيرها من المنتجات، مما سيوفر فرصًا جديدة للتنوع الاقتصادي للمجتمع الزراعي وخارجه.