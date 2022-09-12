"آل جابر" يلتقي المبعوث الأمريكي إلى اليمن

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض اليوم، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغو والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن.