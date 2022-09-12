"آل جابر" يلتقي المبعوث الأمريكي إلى اليمن

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض اليوم، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغو والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن.
وأُكد خلال اللقاء أهمية المحافظة على الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ومناقشة الجهود المشتركة لإنجاحها وأهمية التزام الحوثيين ببنودها وسرعة فتح الطرق في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين وفق مسيرات الرواتب لعام (2014م).
وتم تأكيد الهدف من الهدنة وهو التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.