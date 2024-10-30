وزير الإعلام اليمني: المملكة هي الداعم الأول لليمن في تحقيق التنمية المستدامة

وعبّر عن الشكر والتقدير والعرفان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ على دورهما الأخوي والإنساني النبيل تجاه الشعب اليمني، مؤكدًا أن هذه الجهود الصادقة التي تتجسد في مشاريع صحية وتنموية وخدمية وإغاثية، تمثل مثالًا حيًّا للتضامن العربي والإسلامي، وتدعم صمود شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.