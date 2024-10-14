مكة المكرّمة تتصدَّر يليها الرياض.. 38 % نمواً في سجلات تنظيم الرحلات السياحية بالمملكة

وأوضحت، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن هذا النمو يأتي على خلفية ما شهدته السجلات؛ حيث تمّ تسجيل 5613 سجلاً بنهاية الربع الثالث لعام 2024 الجاري، مقابل 4067 سجلاً في الربع الثالث من عام 2023 الماضي.