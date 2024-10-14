مكة المكرّمة تتصدَّر يليها الرياض.. 38 % نمواً في سجلات تنظيم الرحلات السياحية بالمملكة

أكّدت وزارة التجارة، أن سجلات تنظيم الرحلات السياحية بالمملكة شهدت نمواً بنسبة 38 % بنهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وأوضحت، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن هذا النمو يأتي على خلفية ما شهدته السجلات؛ حيث تمّ تسجيل 5613 سجلاً بنهاية الربع الثالث لعام 2024 الجاري، مقابل 4067 سجلاً في الربع الثالث من عام 2023 الماضي.
وأبانت الوزارة أن قائمة أعلى 5 مناطق من حيث تنظيم الرحلات السياحية بنهاية الربع الثالث من عام 2024 تشمل "2492 سجلاً في مكة المكرّمة، و1812 بالرياض، و452 في الشرقية، و413 بالمدينة المنوّرة، وأخيراً 97 في عسير".