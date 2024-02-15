"خبير بالمجال التطوعي": التطوع مطلب وطني وكلنا مسؤولون عن بناء الوطن بلا مقابل

وقال "المقاطي": بلا شك المجتمعات الحيوية تجد التطوع فيها منتشرًا، وأهلها يتسابقون على البذل والعطاء؛ من أجل أن تظل صورة أوطانهم نموذجًا للحضارة الإنسانية السامية، والتطوع يعني أن يأتي الفرد طواعية دون ضغط، وإنما رغبة ومحبة في تسخير نفسه للعمل المتطوع له، وهذا يقودنا إلى تصحيح مفهوم التطوع في ذهنية أغلب المنظمات والمؤسسات التي صارت تعد العمل التطوعي عملًا إلزاميًا لحصول الأفراد على فرص وظيفية مستقبلًا أو للحصول على ترقية مهنية، وفي كلا الحالتين يخرج التطوع من مفهومه الأساسي الحيوي والاستثماري البنّاء إلى (المفهوم الاستغلالي) الذي يستنزف طاقات الشباب ومستقبلهم ويزيد من عشوائية العمل التطوعي، وبالتالي يفقد المتطوع حماسه في تقديم المزيد؛ لأنه سيكون في حالة انتظار وترقّب للمنفعة والمصلحة المادية الشخصية التي سينالها من تطوعه وفي حال عدم حصوله عليها حتمًا سيهرب من ميدان تطوعه دون رجعة.