"دهانات الجزيرة" تشارك في "سيتي سكيب العالمي 2024" أكبر معرض عقاري في العالم
تشارك "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، أكبر معرض عقاري في العالم، والذي يُقام في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض بملهم، خلال الفترة 11-14 نوفمبر 2024.
تستعرض "دهانات الجزيرة" خلال مشاركتها حلولًا إنشائية مبتكرة وصديقة للبيئة تتماشى مع التوجهات الحديثة في القطاع العقاري، بما يُضيف قيمة استثنائية للمشاريع من حيث الجودة، والكفاءة، والاستدامة. كما تشمل المشاركة عروضًا تفاعلية وتجارب حية تتيح للزوار استكشاف أحدث منتجاتها وتقنياتها المتميّزة، مثل الدهانات المقاومة للظروف الجوية القاسية والعوازل والدهانات الصناعية وغيرها، إلى جانب توفير استشارات متخصصة حول كيفية توظيف هذه الحلول لتطوير مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة تواكب تطلعات المستقبل.
تدعوكم "دهانات الجزيرة" لزيارة جناحها الخاص رقم H3.D25 خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب 2024، لاستكشاف منتجاتها وحلولها الإنشائية المتكاملة، والتفاعل مع فريق الخبراء لاختيار الحلول التي تناسب مشروعكم المقبل وتحقق رؤيتكم في بناء مستدام بجودة عالية وجمالية أخّاذة.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.