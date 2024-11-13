"دهانات الجزيرة" تشارك في "سيتي سكيب العالمي 2024" أكبر معرض عقاري في العالم

تستعرض "دهانات الجزيرة" خلال مشاركتها حلولًا إنشائية مبتكرة وصديقة للبيئة تتماشى مع التوجهات الحديثة في القطاع العقاري، بما يُضيف قيمة استثنائية للمشاريع من حيث الجودة، والكفاءة، والاستدامة. كما تشمل المشاركة عروضًا تفاعلية وتجارب حية تتيح للزوار استكشاف أحدث منتجاتها وتقنياتها المتميّزة، مثل الدهانات المقاومة للظروف الجوية القاسية والعوازل والدهانات الصناعية وغيرها، إلى جانب توفير استشارات متخصصة حول كيفية توظيف هذه الحلول لتطوير مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة تواكب تطلعات المستقبل.