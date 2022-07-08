لحظة غروب شمس عرفة بعدسة "سبق"

وثّقت "سبق" من قمة جبل الرحمة حجاج بيت الله الحرام؛ لحظة مغيب شمس يوم عرفة؛ في مشهد مهيب يأسر القلوب، حيث الخشوع والسكينة رافعين أكف الدعاء بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفة وأداء الركن الأعظم من الحج.