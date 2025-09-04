شراكات استراتيجية وتقنية تعزز مكانة "المعرض السعودي الدولي للأخشاب" في نسخته الثانية بالرياض

يستعد "المعرض السعودي الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب" لانطلاق نسخته الثانية والـ 38 عالميًا كجزء من WoodShow Global، العلامة الرائدة المدعومة بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في تنظيم أكبر الفعاليات المتخصصة بقطاع الأخشاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025 في مركز ذي أرينا الرياض للمعارض والفعاليات
وسط مشاركة واسعة من أبرز الشركات العالمية والمحلية، وبحضور أكثر من 250 عارضًا من 54 دولة واكثر من 10,000 زائراً ويتميز المعرض هذا العام بتعزيز بُعده الاستراتيجي عبر سلسلة من الشراكات النوعية التي تضيف قيمة مضافة إلى فعالياته.
بالإضافة الى مؤتمر "Wood In Design"، المنعقد على هامش المعرض السعودي الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب يومي7 - 8 سبتمبر يجمع المؤتمر أكثر من 40 متحدثًا دوليًا ومحليًا من 11 دولة، إلى جانب ممثلي مشاريع وطنية كبرى مثل نيوم ,القدية وغيرهم
وتشارك غرفة الرياض كشريك استراتيجي للمعرض، بما يعكس دوره المحوري في دعم بيئة الأعمال وتوفير منصة تفاعلية تعزز الشراكات التجارية بين القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. ومن المنتظر أن يسهم هذا التعاون في توسيع نطاق الفرص التجارية المتاحة للمشاركين، ودعم التوجه نحو تعزيز الصناعات الوطنية المرتبطة بقطاع الأخشاب.
وفي الجانب التقني، يشارك كل من DIMAC و Kingdom Wood كشركاء متخصصين في مجال ماكينات صناعة الأخشاب، حيث يقدمان خبراتهما وحلولهما المتقدمة بما يسهم في نقل المعرفة التقنية وتطوير قدرات السوق المحلية. ويعد انضمام هذه الشركات إضافة مهمة للمعرض، نظرًا لما تقدمه من حلول مبتكرة تدعم التحول الصناعي في المملكة وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية في مجال ماكينات الأخشاب.
كما يشارك EuroTech كشريك للديكور وأسلوب الحياة، ليسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي ونمط المعيشة، ما يمنح المعرض بعدًا إبداعيًا يتكامل مع جانبه الصناعي. وتوفر مشاركة EuroTech مساحة للزوار للاطلاع على الحلول الحديثة في تصميم البيئات السكنية والتجارية باستخدام الأخشاب كعنصر رئيسي في إضفاء الطابع الجمالي والوظيفي.
وتؤكد هذه الشراكات مجتمعة أن "المعرض السعودي الدولي للأخشاب" لم يعد مجرد منصة لعرض المنتجات والتقنيات، بل أصبح حدثًا متكاملًا يجمع بين الصناعة والتقنية والإبداع، ويكرّس موقع المملكة كوجهة رئيسية في هذا القطاع الحيوي. كما تسلط الضوء على أهمية التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجمالية في تعزيز مكانة المعرض كحدث رائد في المنطقة.