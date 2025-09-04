شراكات استراتيجية وتقنية تعزز مكانة "المعرض السعودي الدولي للأخشاب" في نسخته الثانية بالرياض

وتؤكد هذه الشراكات مجتمعة أن "المعرض السعودي الدولي للأخشاب" لم يعد مجرد منصة لعرض المنتجات والتقنيات، بل أصبح حدثًا متكاملًا يجمع بين الصناعة والتقنية والإبداع، ويكرّس موقع المملكة كوجهة رئيسية في هذا القطاع الحيوي. كما تسلط الضوء على أهمية التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجمالية في تعزيز مكانة المعرض كحدث رائد في المنطقة.