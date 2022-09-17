متحدّث الموارد البشرية ضيفًا على برنامج سوق العمل

يستضيف برنامج "سوق العمل" متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد؛ للحديث عن الحدّ الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمات التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها.
وسيوضح آل حماد تفاصيل السقف والحد الأعلى للجنسيات التي سيطبق عليها هذا القرار، والعقوبات التي ستتخذ على المكاتب والشركات التي لا تلتزم بالحد الأعلى للتكاليف.
فيما ستتناول فقرة ملف البرنامج لهذا الأسبوع عن العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية؛ حيث يحل سعد الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة سراكو للموارد البشرية ضيفًا في الأستوديو.
ويبين الحارثي بنود الحالة التعاقدية من حماية الحقوق القانونية والمالية والإنسانية، وأهم المبادرات والبرامج لتعزيز العلاقة التعاقدية وحماية الحقوق، وكيف ينعكس تحسن العلاقة التعاقدية على سوق العمل.
وتتوالى فقرات البرنامج؛ حيث تتنوع ما بين موجز أخبار القطاع، وجديد الأرقام والإحصائيات، بالإضافة إلى سؤال الاستطلاع الميداني الهادف إلى سماع صوت الشارع بخصوص كل قضايا وملفات قطاع الموارد البشرية.
الجدير بالذكر أن برنامج سوق العمل هو المنصة الإعلامية الأولى في القطاع بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، الذي يعرض في العاشرة من مساء كل سبت على "روتانا خليجية".