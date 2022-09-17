متحدّث الموارد البشرية ضيفًا على برنامج سوق العمل

الجدير بالذكر أن برنامج سوق العمل هو المنصة الإعلامية الأولى في القطاع بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، الذي يعرض في العاشرة من مساء كل سبت على "روتانا خليجية".