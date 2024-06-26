"البيئة": مسالخ منطقة الرياض استقبلت 303.418 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى

وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في التقرير اليومي الشامل لفرعها بمنطقة الرياض، حول رصد أنشطة وإحصائيات مسالخ وأسواق المنطقة، في إطار استعدادات الفرع لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، أن فرقها الفنية المتخصصة، قامت بـ(2.335) جولة رقابية في مسالخ الرياض، أسفرت عن تسجيل (51) مخالفة و(91) إنذارًا، و(10) بلاغات في مواجهة المخالفين للأنظمة والضوابط والاشتراطات الصحية، كما شهدت إتلافًا كليًّا لـ(731) رأسًا من الماشية؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى (15.797) إتلافًا جزئيًّا.