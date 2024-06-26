"البيئة": مسالخ منطقة الرياض استقبلت 303.418 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى

استقبلت المسالخ الثابتة والمتنقلة في منطقة الرياض، خلال أيام عيد الأضحى المبارك 1445هـ (303.418) رأسًا من الماشية، بواقع (236.104) رؤوس من الضأن، و(57.885) رأسًا من الماعز، و(4.781) رأسًا من الأبقار، و(4.648) رأسًا من الجمال.
وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في التقرير اليومي الشامل لفرعها بمنطقة الرياض، حول رصد أنشطة وإحصائيات مسالخ وأسواق المنطقة، في إطار استعدادات الفرع لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، أن فرقها الفنية المتخصصة، قامت بـ(2.335) جولة رقابية في مسالخ الرياض، أسفرت عن تسجيل (51) مخالفة و(91) إنذارًا، و(10) بلاغات في مواجهة المخالفين للأنظمة والضوابط والاشتراطات الصحية، كما شهدت إتلافًا كليًّا لـ(731) رأسًا من الماشية؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى (15.797) إتلافًا جزئيًّا.
وأشارت إلى أن جولاتها الرقابية في أسواق الماشية بمنطقة الرياض، بلغت (2.472) جولة رقابية، و(9.848) زيارة، نتج عنها تسجيل (142) مخالفة، و(217) إنذارًا، إضافة إلى توجيه (20) بلاغًا؛ في مواجهة المخالفين للأنظمة والاشتراطات الصحية؛ مبينة أن الجولات والزيارات شملت (4747) حوشًا وحظيرة، إلى جانب (66.965) جلابة، تم من خلالها إتلاف (250.908) كجم، بالإضافة إلى (949) رأسًا من الماشية.
يشار إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، بذل جهودًا كبيرة خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام، من خلال عمليات الرقابة والإشراف على أسواق، ومسالخ المنطقة الثابتة والمتنقلة، وتقديم خدمات الكشف البيطري على جميع المواشي للتأكد من سلامتها؛ حرصًا على صحة الإنسان والصحة العامة بالأسواق؛ وذلك في إطار الخطة التشغيلية للوزارة خلال موسم عيد الأضحى، والتي انتظمت فروع الوزارة في جميع المناطق، للارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع مستوى كفاءتها.