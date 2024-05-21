"الفروج الذهبي".. اتفاقيات تعاون وشراكة في معرض الدواجن

يُذكر أن شركة مزارع الفروج الذهبي تأسست في السعودية عام 1981، وتعد من الشركات الرائدة في مجال إنتاج الدواجن ابتداء من التفريخ إلى المزارع، العلف، التغليف، النقل والتوزيع.