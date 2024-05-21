"الفروج الذهبي".. اتفاقيات تعاون وشراكة في معرض الدواجن

أبرمت شركة مزارع الفروج الذهبي للإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني اتفاقيات تعاون خلال مشاركتها في فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة بالرياض، الذي أقيم برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تحت شعار (تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن).
ووقّعت مزارع الفروج الذهبي اتفاقية مع شركة شورت تايم الأمريكية. وتمنح الاتفاقية لشركة مزارع الفروج الذهبي توزيع وبيع منتجات الشركة الأمريكية من معدات خاصة بصناعة الدواجن في أسواق السعودية.
ووقع الاتفاقية من جانب شركة مزارع الفروج الذهبي الرئيس التنفيذي للشركة خالد الكاف، ومن جانب الشركة الأمريكية مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور أحمد عبدو.
كما وقَّعت الشركة اتفاقية مع شركة مافتيك الهولندية، تهدف إلى تطوير وتوسعة معالجة النفايات الصلبة للدواجن. ووقع من جانب شركة مزارع الفروج الذهبي الرئيس التنفيذي خالد الكاف، فيما وقع من الجانب الهولندي المدير الفني للشركة كولين سبانز.
يُذكر أن شركة مزارع الفروج الذهبي تأسست في السعودية عام 1981، وتعد من الشركات الرائدة في مجال إنتاج الدواجن ابتداء من التفريخ إلى المزارع، العلف، التغليف، النقل والتوزيع.
كما تقدم شركة الفروج الذهبي حلولاً متكاملة في مزارع الدواجن بتصميم وتنفيذ وإشراف فريق محترف، يملك خبرة كبيرة ومتنوعة في هذا المجال الحيوي.