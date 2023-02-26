في نسخته الرابعة.. "كأس السعودية 2023" يختتم فعالياته بنجاح استثنائي في الرياض

وشهدت الفعاليات التي أُقيمت على مدار يومَيْ الجمعة والسبت حضور أكثر من 20 ألف شخص في أجواء كرنفالية، اجتذبت كل أفراد الأسرة، حتى الأطفال الذين استمتعوا بمساحاتهم الخاصة في الفعاليات المصاحبة للسباق، بشراكة مع وزارة الثقافة.