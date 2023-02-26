في نسخته الرابعة.. "كأس السعودية 2023" يختتم فعالياته بنجاح استثنائي في الرياض

اختُتم بالأمس كأس السعودية 2023 في نسخته الرابعة تحت شعار "نسابق العالم"، الذي نظمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، بحضور ورعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفاز الجواد "بينثلاسا" في السباق الأغلى في العالم (شوط كأس السعودية)، الذي تبلغ جائزته منفردًا 20 مليون دولار من إجمالي مجموع الجوائز الذي يفوق 35 مليون دولار موزعة على 16 شوطًا على مدار الأمسيتَيْن.
وسلَّم سمو ولي العهد كأس الشوط الختامي لمالك الجواد الياباني الفائز، بحضور المدرب يوشيتو ياهاجي، والخيال يوتاكا يوشيدا.
وشهدت الفعاليات التي أُقيمت على مدار يومَيْ الجمعة والسبت حضور أكثر من 20 ألف شخص في أجواء كرنفالية، اجتذبت كل أفراد الأسرة، حتى الأطفال الذين استمتعوا بمساحاتهم الخاصة في الفعاليات المصاحبة للسباق، بشراكة مع وزارة الثقافة.
وحظيت القرية الثقافية المقامة بالتزامن مع فعاليات السباق بإقبال جماهيري لافت للأنظار؛ بفعل الأزياء التراثية المميزة، التي حرص الحضور على ارتدائها رجالا ًونساء وأطفالاً.
وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: "نود أن نهدي هذا النجاح المبهر للنسخة الرابعة من كأس السعودية للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا".
وأضاف: "نرفع جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ للدعم غير المحدود للسباقات الرياضية عامة، منها سباقات الخيل".
وأكد رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل أن "هذه النسخة من البطولة شهدت تغطية إعلامية استثنائية، وصلت إلى نحو نصف مليار نسمة؛ وهذا يعكس حجم المشاركات الدولية غير المسبوق هذا العام؛ بما يؤكد أن شعار (نسابق العالم) قد تحقق بالفعل".
من جهتها، قالت الأميرة نورة الفيصل، المدير العام لكأس السعودية: "هذا السباق العالمي يعكس ثقافتنا الأصيلة المرتبطة بالخيل والفروسية. وهذه النسخة بنجاحها الكبير في اجتذاب عشاق الخيل من حول العالم تؤكد قدرة السعودية على تنظيم مثل هذه السباقات بنجاح منقطع النظير".
وأكدت الأميرة نورة أن "الحضور المميز من داخل السعودية وخارجها بالأزياء التراثية، والمشاركة بالفعاليات الثقافية المصاحبة للكأس، يبرهن تغلغل الفروسية رياضة وثقافة في شعب السعودية".
وحظي السباق بتغطية إعلامية غير مسبوقة، شملت أكثر من 35 محطة وشبكة تلفزيونية؛ لتغطية فعاليات السباق الأغلى في العالم، عبر مختلف طرق البث الفضائي، وعبر الإنترنت، بحضور أكثر من 300 إعلامي من داخل السعودية وخارجها.