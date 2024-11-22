من الأُسود للزواحف النادرة.. "الحارثي" يتحدى المألوف بشغف اقتناء الحيوانات المهددة بالانقراض

ولم يتوقف الحارثي عند هذا الحد، بل وجد شغفه الحقيقي في عالم الزواحف النادرة، فمنذ عام 2019 بدأ في اقتناء الزواحف المميزة والنادرة، مثل الروتسنيك بألوانه الفريدة.