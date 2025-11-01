وزير الصحة خلال زيارته لجناح "كفى" في ملتقى الصحة العالمي 2025: جمعية كفى.. "كفّوا ووفّوا"

أشاد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بجمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة، وذلك خلال زيارته لجناح الجمعية المشارك في ملتقى الصحة العالمي 2025 المقام في العاصمة الرياض.
واستمع الجلاجل خلال الزيارة إلى قصة أحد المتعافين من الإدمان، الذي روى له رحلته العلاجية من الألم إلى الأمل والحياة الجديدة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في دعم المتعافين وتمكينهم من الاستمرار في طريق التعافي.
وردّ الوزير على المتعافي بعبارة: "كفى.. كفّوا ووفّوا"، معبّرًا عن شكره وتقديره للعاملين في الجمعية والقائمين عليها، لما يقدمونه من مبادرات وبرامج نوعية تسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من السلوكيات الضارة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمعٍ صحي وآمن.
من جانبه، عبّر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم أحمد الحمدان عن سعادته بزيارة وزير الصحة لجناح الجمعية وكلماته الإيجابية، التي وصفها بـ"مسك الختام" لمشاركة الجمعية في الملتقى، مؤكدًا أنها شهادة يعتز بها جميع العاملين في كفى والقطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن الجمعية تسخّر جميع إمكاناتها لمحاربة السموم وحماية المجتمع من أخطارها.