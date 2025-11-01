وزير الصحة خلال زيارته لجناح "كفى" في ملتقى الصحة العالمي 2025: جمعية كفى.. "كفّوا ووفّوا"

من جانبه، عبّر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم أحمد الحمدان عن سعادته بزيارة وزير الصحة لجناح الجمعية وكلماته الإيجابية، التي وصفها بـ"مسك الختام" لمشاركة الجمعية في الملتقى، مؤكدًا أنها شهادة يعتز بها جميع العاملين في كفى والقطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن الجمعية تسخّر جميع إمكاناتها لمحاربة السموم وحماية المجتمع من أخطارها.