شمل أكثر من 700 موقع.. "الالتزام البيئي" يجري 25 ألف تحليل لسواحل البحر الأحمر

وأضافت: "أيضاً تم الوقوف على كافة المصبات الخارجة من منشآت لأنشطة تنموية أو بشرية، من أجل الوقوف على أي تجاوزات لبعض العناصر الثقيلة التي قد تهدد البيئة البحرية، فيما شمل المسح تحليل مصبات الأودية والمصبات المتأثرة بأنشطة تجارية مثل مزارع الأسماك والمرافي وغيرها لضمان التزامها بنظام البيئة، وأظهر المسح الأولي وجود 52 مصباً مخالفاً لمعايير واشتراطات نظام البيئة البحرية".