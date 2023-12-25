تأكيداً لتميز جامعة الملك سعود.. الجمعية الآسيوية لطب النوم تنتخب "باهمام" رئيساً لها
انتخبت الجمعية الآسيوية لطب النوم خلال المؤتمر السنوي للجمعية الذي أقيم في تايلند، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية، مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد باهمام رئيساً للجمعية.
وأكد الدكتور أحمد باهمام أن هذا الترشيح يُبرز تميز جامعة الملك سعود والمتخصصين والأكاديميين السعوديين في قيادة مجال طب النوم آسيوياً، حيث تضم الجمعية خبراء من دول آسيا بصفتهم ممثلين عن الجمعيات الآسيوية المحلية في هذا التخصص.
يُذكر أن الجمعية الآسيوية لطب النوم هي منظمة رئيسية في تطوير طب النوم في جميع أنحاء آسيا، وتمثل دولاً متقدمة في المجال، مثل اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية والسعودية.
وتقوم بدور حيوي من خلال قيادة البحث العلمي، والتدريب والتعليم الطبي، ومشاركة الممارسات المبتكرة، وتعزيز الوعي بأمراض النوم في آسيا، وتسهل الجمعية الآسيوية لطب النوم التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين هذه الدول، مما يعزز مجال طب النوم إقليمياً وعالمياً.