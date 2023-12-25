تأكيداً لتميز جامعة الملك سعود.. الجمعية الآسيوية لطب النوم تنتخب "باهمام" رئيساً لها

وأكد الدكتور أحمد باهمام أن هذا الترشيح يُبرز تميز جامعة الملك سعود والمتخصصين والأكاديميين السعوديين في قيادة مجال طب النوم آسيوياً، حيث تضم الجمعية خبراء من دول آسيا بصفتهم ممثلين عن الجمعيات الآسيوية المحلية في هذا التخصص.