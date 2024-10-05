الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية تتفاعل مع "تعليم الطائف" في "يوم المعلم"

شاركت الجهات الحكومية والجهات غير الربحية والقطاع الخاص مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في رسالة اتصالية للمعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم، بالإضافة إلى تفاعل المدارس والمكاتب في بث رسائل اتصالية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إيماناً بدور المعلم وأثره في بناء الإنسان والارتقاء به، وأيضاً لدورهم الكبير في النهضة التعليمية والتربوية.