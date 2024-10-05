الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية تتفاعل مع "تعليم الطائف" في "يوم المعلم"

شاركت الجهات الحكومية والجهات غير الربحية والقطاع الخاص مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في رسالة اتصالية للمعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم، بالإضافة إلى تفاعل المدارس والمكاتب في بث رسائل اتصالية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إيماناً بدور المعلم وأثره في بناء الإنسان والارتقاء به، وأيضاً لدورهم الكبير في النهضة التعليمية والتربوية.
من جانبه، قدّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي شكره لجميع الإدارات الحكومية والجهات غير الربحية والخاصة، مشيداً بالتكامل والتناغم بينها فيما يخدم المصلحة العامة وتفاعلهم مع اليوم العالمي للمعلم.
كما أشاد بجهود مديري ومديرات المدارس ومنسقي ومنسقات الإعلام في المدارس والمكاتب على جهودهم في التفاعل مع اليوم العالمي للمعلم "نعرف أثرك" بأكثر من 1000 رسالة في اليوم الأول، راجياً للجميع التوفيق والسداد .