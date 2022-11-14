متحدث "الالتزام البيئي": عدم الإبلاغ عن تلوث التربة مخالفة تصل غرامتها إلى مليون ريال

وبيّن "المطيري" أنه في حال حدوث تلوّث في التربة ضمن أنشطة منشأة ما -لا قدر الله- فإنه يجب على المنشأة الإبلاغ عن التلوث فور رصده عبر الاتصال بالرقم 988، وأن عدم الإبلاغ يُعرض المنشأة لغرامة تتراوح ما بين 10.000 آلاف ريال وحتى مليون ريال، إلى جانب إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات اللازمة، موضحًا أن ذلك يكون وفقًا لما يلي: