"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 64 طن سلال غذائية في صبر الموادم بتعز اليمنية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 64 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، استفاد منها 3.600 فرد .
جاء ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 678 سلة غذائية في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 678 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة لسد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.
على صعيد آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ووزع المركز أمس في محافظة العقبة 760 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 760 أسرة من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.
جاء ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في الأردن.