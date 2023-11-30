"تنمية الحياة الفطرية": عدد المحميات الحالي 36 والمستهدف حتى عام 2030 أكثر من 100

وكشف المركز في "إنفوجرافيك" نشره على حسابه في منصة "X"، عن أن عدد المحميات الحالي في عام 2023 م بلغ 36 محمية، فيما سيبلغ عدد المحميات المستهدفة عام 2030 م أكثر من 100 محمية.