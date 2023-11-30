محليات
"تنمية الحياة الفطرية": عدد المحميات الحالي 36 والمستهدف حتى عام 2030 أكثر من 100
أكد أن المركز يقود جهود التوسّع في المناطق المحمية للوصول إلى 30% من مساحة المملكة
أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن المناطق المحمية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المملكة العربية السعودية، موضحاً أنه يقود جهود التوسّع في المناطق المحمية للوصول إلى 30% من مساحة المملكة.
وكشف المركز في "إنفوجرافيك" نشره على حسابه في منصة "X"، عن أن عدد المحميات الحالي في عام 2023 م بلغ 36 محمية، فيما سيبلغ عدد المحميات المستهدفة عام 2030 م أكثر من 100 محمية.
وأضاف أن نسبة مساحة المناطق المحمية البرية عام 2017 م بلغت 4.56% محمية برية، بينما بلغت نسبة المناطق المحمية البحرية 3.76% محمية بحرية، وفي عام 2023 م ارتفعت نسبة المناطق المحمية البرية لتصل إلى 18.1% محمية برية، وارتفعت نسبة المناطق المحمية البحرية لتصل إلى 6.48% محمية بحرية.