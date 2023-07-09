جازان.. 3740 زيارة تفتيشية تضبط 1241 منشأة مخالفة في صبيا

نفّذت أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية محافظة صبيا، ٣٧٤٠ زيارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري ٢٠٢٣م، على الأسواق والمنشآت التجارية والصحية، أسفر عنها مخالفة ١٢٤١ منشأة؛ منها ٤٤٥ مخالفة على الأسواق، و٧٩٦ مخالفة صحية، وذلك في إطار رفع نسبة امتثال المنشآت وحفظ وسلامة الأمن والغذاء.