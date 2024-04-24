166 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2023

وشهدت أعمال المنتدى تقديمَ العرض الثاني بعنوان "التنقل في حدود الابتكار: توجهات سوق تقنية المعلومات في المملكة"، والذي قدمه نائب رئيس شركة "IDC" للحلول المخصصة في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا والمدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية والبحرين حمزة نقشبندي، ونائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة "IDC" جيوتي لالشنداني، مبرزًا أحدث التقنيات المبتكرة التي يشهدها سوق التقنية بالمملكة مع استمرار تناميها؛ حيث من المتوقع وصول الإنفاق على التقنية إلى 18.4 مليار دولار أمريكي في 2024؛ مشيرًا إلى أنه يُتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة نحو 752 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024.