مختص يحذّر من روابط توظيف مشبوهة.. ويدعو للحوكمة

حذّر المختص في الموارد البشرية والإعلام حمد المنيف، من روابط توظيف أكد أنها مشبوهة؛ منبهًا لضرورة الحرص على استقصاء أخبار التوظيف من مصادرها الرسمية؛ وذلك عبر الحسابات والمواقع الرسمية للجهات أو الشركات.
وقال: "جميل أن يكون لصندوق الموارد البشرية هدف ودور في توعية الباحثين عن العمل بشكل مستمر بضرورة استقصاء أخبار الوظائف عبر المواقع الرسمية للجهات؛ كونه الجهة المسؤولة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف".
وأضاف "المنيف": "اقترح أن تكون هناك حوكمة لإعلانات وظائف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك بألا يتم أي إعلان وظيفي إلا عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وأي جهة من القطاعين تعلن ذلك في أي وسيلة قبل طرحه في المنصة يُعَد مخالفة يعاقب عليها النظام؛ على أن يكون التقديم عبر المنصة".
وتقوم عصابات الاحتيال المالي باستغلال الباحثين عن عمل؛ وذلك بنشر روابط توظيف وهمية عبر منصات التواصل المختلفة؛ بهدف الإيقاع بالضحايا؛ إما عن طريق اختراق الأنظمة الإلكترونية والحسابات البنكية للباحث، أو عن طريق طلب مبالغ مالية مع الوعد بالتوظيف الوهمي.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد حذرت في وقت سابق، من الانخداع بإعلانات التوظيف الوهمية التي تهدف إلى الاحتيال، واستغلال الباحث عن العمل في تعاملات مالية مشبوهة.
ولفتت إلى كشف بعض الإعلانات الاحتيالية من خلال رسائل تصل للمواطنين تشير إلى تقديم السيرة الذاتية، وعلى استعداد لتوفير وظيفة بدوام كامل أو جزئي برواتب يومية تتراوح ما بين 300 إلى 1500 ريال، ثم تستمر عمليات الاحتيال بوضع بعض الشروط لتطمين المتقدم والدخول بعد ذلك في روابط وهمية بهدف الاستغلال.