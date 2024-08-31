مختص يحذّر من روابط توظيف مشبوهة.. ويدعو للحوكمة

ولفتت إلى كشف بعض الإعلانات الاحتيالية من خلال رسائل تصل للمواطنين تشير إلى تقديم السيرة الذاتية، وعلى استعداد لتوفير وظيفة بدوام كامل أو جزئي برواتب يومية تتراوح ما بين 300 إلى 1500 ريال، ثم تستمر عمليات الاحتيال بوضع بعض الشروط لتطمين المتقدم والدخول بعد ذلك في روابط وهمية بهدف الاستغلال.