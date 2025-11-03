البنك العربي الوطني anb شريكاً استراتيجياً في النسخة الثانية من منتدى "النساء المبدعات" 2025

كما ويعرض البنك خلال مشاركته تجربة 5 قائدات أعمال لدى anb واللواتي سيقدّمن رؤيتهن في جلسات أعمال المنتدى. حيث تشارك منار العسكر الرئيس التنفيذي للبيانات لدى anb في جلسة نقاشية حول "الابتكار – أثر المرأة على أنسنة التقنية"، فيما ستنضم غادة العقل مدير أول برنامج مكافآت العربي كمتحدثة في الجلسة الحوارية التي تبحث في "التعليم من أجل التمكين، والقيادة الثاقبة للنساء في العصر الجديد".