البنك العربي الوطني anb شريكاً استراتيجياً في النسخة الثانية من منتدى "النساء المبدعات" 2025

مواصلة لدوره الفاعل في دعم وتمكين المرأة السعودية، يحلّ البنك العربي الوطني anb شريكاً إستراتيجياً للنسخة الثانية من منتدى النساء المبدعات في المملكة العربية السعودية، والذي تحتضن أعماله جامعة الأميرة نورة في الرياض خلال الفترة من 4 – 6 نوفمبر 2025 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف بن عبدالعزيز رائدة الأعمال السعودية المعروفة في مجالي الإبداع والثقافة.
وتأتي شراكة anb الاستراتيجية لمنتدى النساء المبدعات في نسخته السعودية، دعماً لمستهدفات المنصة التي تجمع أكثر من 500 مشاركة من أكثر من 30 دولة وما يزيد عن 70 متحدثة في جلساتها من المبدعات والشخصيات القيادية والمؤثرة وصانعات التغيير في مجالات التمويل والتقنية والإعلام وريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي، بهدف تحفيز المهارات القيادية للمرأة، وإبداعاتها وتأثيرها في مختلف قطاعات المجتمع، وبما ينسجم مع أولويات البنك العربي الوطني في تمكين المرأة، وتعزيز تأثيرها واستدامة دورها كمحرك رئيس لنهضة المجتمع وتنميته.
كما ويعرض البنك خلال مشاركته تجربة 5 قائدات أعمال لدى anb واللواتي سيقدّمن رؤيتهن في جلسات أعمال المنتدى. حيث تشارك منار العسكر الرئيس التنفيذي للبيانات لدى anb في جلسة نقاشية حول "الابتكار – أثر المرأة على أنسنة التقنية"، فيما ستنضم غادة العقل مدير أول برنامج مكافآت العربي كمتحدثة في الجلسة الحوارية التي تبحث في "التعليم من أجل التمكين، والقيادة الثاقبة للنساء في العصر الجديد".
أما في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى والتي تقام جلساته تحت عنوان: "المرأة الريادية .. نمو هادف من أجل عالم مستدام"، فستشارك في جلسته المخصصة للبحث في عنوان: "المرأة والمال: الاستثمار، القوة والازدهار" كلاً من: رئيسة تقنية الأعمال لدى anb نورة المنيف، و رئيسة الاستثمارات وأسواق المال لدى البنك "الزهراء الفوزان". بينما تشارك رئيسة التسويق وتجربة العملاء لمى العيسى في جلسة "ريادة التغيير" والتي تتناول خلالها نماذج الأعمال المجتمعية وقصص النجاح التي تُعنى بقضايا العالم الواقعية.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد لدى anb خالد الراشد أن شراكة البنك الاستراتيجية لمنتدى النساء المبدعات في المملكة العربية السعودية، والذي يحظى بسمعة مرموقة واهتمام عالمي وإعلامي واسع ، تعكس جانباً مهماً من أولويات البنك والموجهة لصالح دعم وتمكين المرأة، وإطلاق العنان لإبداعاتها وابتكاراتها وريادتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن اعتزاز anb بأن يكون جزءاً من هذا الحدث العالمي من خلال مشاركة نماذج متميزة من قياداته المصرفية الرائدات، واللواتي يتمتعن بإمكانات وتجارب حياتية وفكرية وعملية تستحق أن تُروى لتكون مُلهمة لأجيال المستقبل.
كما وسيقدّم البنك العربي الوطني وعلى هامش شراكته في المنتدى وعبر جناحه في المعرض المصاحب لرواد الملتقى والمشاركات، أحدث حلوله المصرفية والتمويلية وبرامجه المصممة خاصة لتمكين سيدات ورائدات الأعمال.
يذكر أن النسخة الثانية من منتدى النساء المبدعات، تأتي في أعقاب النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى 2024، وما حظيت به من اهتمام إعلامي دولي واسع النطاق، وإشادات صنفته على اعتباره علامة بارزة في مسيرة قيادة المرأة، وتعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية والابتكار والحوار العالمي، إنسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.