جامعة الملك سعود تتوج الفائزين بجائزة "جستن" للتميز في دورتها الثانية

من جانبه بيّن أمين عام الجائزة ومقرر اللجنة العلمية الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري أن الجائزة تهدف إلى دعم روح التنافسية في الإنتاج العلمي وتجسيد قيمها وأهدافها في تطوير الفكر التربوي ونشره وتشجيع البحث العلمي في مجالات التربية وعلم النفس، وأن ما حدث هذا اليوم تحقيق لهذه الأهداف، مقدمًا التهنئة للفائزين، وداعيًا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ الفوز في المرات المقبلة