بتكامل 9 جهات حكومية.. لجنة السقاية والرفادة تباشر أعمالها في موسم الحج

وتتولى اللجنة التحقق من تقديم أعمال السقاية والرفادة عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها، والإشراف والمتابعة على سير تنفيذ عمليات السقاية والرفادة في موسمي الحج والعمرة، ورصد ما يتكشف من ظواهر سلبية مصاحبة لعملية السقاية والرفادة واقتراح الحلول النظامية المناسبة لها، إضافة إلى تحديد أصناف الأطعمة والمشروبات وتقنين آلية توزيعها ومواقعها، وتنسيق أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أعمال السقاية والرفادة، وتوجيه المتبرعين من الشركات والأوقاف والأفراد بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنسيق إعلانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بالسقاية والرفادة، وإيجاد البدائل المدروسة للمتبرعين في حال الاكتفاء بالموجود.