"المنظمة العالمية للمياه".. مبادرة تؤكد الريادة السعودية في حماية الإنسان وكوكب الأرض

وتسعى السعودية في ملف المياه، إلى معالجة قضايا المياه بشكل متكامل، وشامل يشمل كافة الجوانب الفنية والبحثية والتمويلية، حيث تعد المملكة لاعبًا رئيسيًا في قضايا المياه في العالم، كما استخدمت عضويتها في مجموعة الدول العشرين قبيل ذلك؛ من أجل إثارة قضايا المياه، وكان الهدف إلقاء الضوء على تطور قطاع المياه في المملكة خلال السنوات الماضية.