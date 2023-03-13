"إنجي" تعين "جمار " مستشاراً للاتصال والعلاقات العامة في السعودية

وشركة "جمار للعلاقات العامة والاتصال" هي شركة علاقات عامة سعودية، تملك نخبة من محترفي الاتصال وإدارة الأزمات، وتطوير المحتوى والرصد وتحليل البيانات، ونجحت خلال عامين منذ تأسيسها في 2021 في بناء قاعدة عملاء ثرية تضم هيئات حكومية وشركات في قطاعات الطيران والضيافة، والذكاء اﻻصطناعي، والتقنية المالية، والعقارات، والإعلام، والتعليم، والطاقة.