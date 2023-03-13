"إنجي" تعين "جمار " مستشاراً للاتصال والعلاقات العامة في السعودية

اختارت شركة "إنجي"، المتخصصة في مجال توفير خدمات الطاقة منخفضة الكربون، شركة "جمار للعلاقات العامة والاتصال"، لتقديم خدمات الاستشارات الاتصالية والعلاقات العامة في المملكة العربية السعودية.
وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة "جمار" خدمات الاستشارات الاتصالية وصناعة المحتوى وإدارة العلاقات الإعلامية لشركة "إنجي" في المملكة العربية السعودية.
وتعد "إنجي" شركة رائدة في تسريع وتيرة التحوّل نحو عالم خالٍ من الانبعاثات الكربونية، عبر تطوير حلول وخدمات الطاقة المستدامة، حيث تطور وتنفذ حزمة من المشروعات الكبرى في المملكة العربية السعودية، تشمل قطاعات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المرنة والمتجددة، وحلول الهيدروجين، وتخزين الطاقة، وحلول الطاقة منخفضة الكربون.
وشركة "جمار للعلاقات العامة والاتصال" هي شركة علاقات عامة سعودية، تملك نخبة من محترفي الاتصال وإدارة الأزمات، وتطوير المحتوى والرصد وتحليل البيانات، ونجحت خلال عامين منذ تأسيسها في 2021 في بناء قاعدة عملاء ثرية تضم هيئات حكومية وشركات في قطاعات الطيران والضيافة، والذكاء اﻻصطناعي، والتقنية المالية، والعقارات، والإعلام، والتعليم، والطاقة.