شاهد.. ولي العهد يرحب بالرئيس السوري قُبيل انطلاق القمة العربية

وكان ولي العهد قد شدد في كلمته الافتتاحية بعدم السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى ميدان للصراعات، مشيرًا إلى أنه يكفي طيّ صفحة الماضي بما حمله من صراعات أدّت إلى تعطّل مسيرة التنمية، قبل أن يرحّب بحضور الرئيس السوري بشار الأسد، وصدور قرار الجامعة العربية بشأن استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.