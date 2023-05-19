شاهد.. ولي العهد يرحب بالرئيس السوري قُبيل انطلاق القمة العربية

أظهر مقطع فيديو قصير ترحيب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بالرئيس السوري بشار الأسد، قُبيل انطلاق القمة العربية 32 في جدة.
وجمع حوار ودّي قصير بين ولي العهد والرئيس السوري خلال ترحيبه برؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، بحسب ما أظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب قناة "الإخبارية" على "تويتر":
وكان ولي العهد قد شدد في كلمته الافتتاحية بعدم السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى ميدان للصراعات، مشيرًا إلى أنه يكفي طيّ صفحة الماضي بما حمله من صراعات أدّت إلى تعطّل مسيرة التنمية، قبل أن يرحّب بحضور الرئيس السوري بشار الأسد، وصدور قرار الجامعة العربية بشأن استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.
وأعرب عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور لطبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم تطلعات العرب نحو مستقبل أفضل للمنطقة.