"السلمي" يشهد ملتقى البحث العلمي الثالث بـ"تطبيقية المجاردة" ويكرّم الفائزين

وتجوّل "السلمي" في المعرض المصاحب للملتقى، والذي استعرض فيه الطلاب والطالبات 53 بحثًا علميًّا، كما شارك في الملتقى 21 مؤسسة تربوية، ما بين مدارس وكليات؛ مشيدًا بجهود الكلية في سعيها الدائم إلى التطوير والتنمية في مجال البحث العلمي، إدراكًا منها لأهمية البحث العلمي في البناء والتنمية والتقدم، في ظل ما توليه القيادة للتعليم والبحث العلمي، في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستراتيجيات الوزارة الرامية إلى الاهتمام ببناء المواطن وبناء المجتمعات وتعزيز القدرات المنافسة عالميًّا.