"السلمي" يشهد ملتقى البحث العلمي الثالث بـ"تطبيقية المجاردة" ويكرّم الفائزين

شهد رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أول أمس الأربعاء، ملتقى البحث العلمي الثالث للطلاب والطالبات، الذي نظمته الكلية التطبيقية بالمجاردة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، ومستشار رئيس الجامعة المشرف العام على كليات تهامة الأستاذ الدكتور أحمد بن عاطف الشهري، بالمركز الحضاري بالمجاردة.
وتجوّل "السلمي" في المعرض المصاحب للملتقى، والذي استعرض فيه الطلاب والطالبات 53 بحثًا علميًّا، كما شارك في الملتقى 21 مؤسسة تربوية، ما بين مدارس وكليات؛ مشيدًا بجهود الكلية في سعيها الدائم إلى التطوير والتنمية في مجال البحث العلمي، إدراكًا منها لأهمية البحث العلمي في البناء والتنمية والتقدم، في ظل ما توليه القيادة للتعليم والبحث العلمي، في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستراتيجيات الوزارة الرامية إلى الاهتمام ببناء المواطن وبناء المجتمعات وتعزيز القدرات المنافسة عالميًّا.
بدورها، أشارت الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بالمجاردة الدكتورة مها محمد الشهري، إلى أن الملتقى في نسخته الثالثة حقق تقدمًا واضحًا.
وقالت: "في النسخة الأولى لعام 2021-2022، كان عدد المشاريع المشاركة 6 مشاريع، وعدد الطالبات المشاركات 24 طالبة، بينما في نسخة عام 2022-2023، بلغ عدد المشاريع المشاركة 26 مشروعًا وبلغ عدد الطالبات 95 طالبة، وفي نسختنا الحالية لعام 2023-2024، ارتفعت أعداد المشاريع المشاركة لتبلغ 53 مشروعًا، وعدد الطالبات المشاركات والطلاب إلى نحو 113".
وأضافت "الشهري": الملتقى مثّل فرصة ثمينة للمشاركين لتبادل الأفكار، والمعرفة، والابتكارات في مجالات عدة؛ وأنه سيكون إضافة حقيقية لما حققته النسخ السابقة من نجاحات، وسيشكل دعمًا كبيرًا لجميع المشاركين والمشاركات، وسيسهم في تحقيق ما يصبو الجميع إليه.
ونوّهت بجهود الكلية التطبيقية المتوالية والمستمرة في تحقيق أهدافها التي تصب في دعم أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك خالد، المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير، في تعزيز المساهمات المجتمعية التي من شأنها خلق فرص تطور واستثمار ونمو للمنطقة وأبنائها، معلنةً في نهاية حديثها عزم الكلية الإعداد لتنفيذ فعاليات المرأة والطفل ضمن مبادرة الكلية؛ بهدف خلق واقع فعال للمرأة بشكل عام.
من جهتها، أوضحت رئيسة لجنة البحث العلمي بالكلية التطبيقية بالمجاردة الدكتورة ألفة بلقاسم بن سعيد، أن الملتقى هدف إلى تنمية ثقافة البحث العلمي، وخلق روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب والطالبات، مع السعي الدؤوب من جميع أعضاء الهيئة التدريسية لإيجاد روح التفكير الناقد لدى المشاركين.
وأضافت أنهم يعملون جاهدين من خلال هذه التظاهرة العلمية المهمة لتنظيم المسابقات البحثية، التي يتم فيها التنافس بين الطلاب والطالبات لإعداد البحوث العلمية في الكثير من المجالات، والتي يمكن تطبيقها في المستقبل بشكل عملي، بما يعود بالنفع على الوطن ممثلاً في أبنائه وبناته الذين هم لبنات مستقبله.
وفي ختام الاحتفال، كرّم رئيس الجامعة اللجنة التنفيذية للملتقى، وشركاء النجاح ممن كان لهم دور في إنجاح الملتقى، إلى جانب تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في المشاركات البحثية المتميزة بالملتقى، في فئة الكليات في مجالات الذكاء الاصطناعي ومجال التطبيقات والمواقع، ومجال الرياضيات، بالإضافة إلى مجالات التسويق الإلكتروني، واللغة الإنجليزية، والاقتصاد المنزلي؛ إلى جانب فئة مدارس التعليم العام.
وفي سياق متصل، زار رئيس الجامعة كليتي التمريض، والعلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير، لتفقّد مباني الكليتين والوقوف على احتياجاتهما، واختتم جولته التفقدية بزيارة كلية الثقافة والفنون برجال ألمع، وعُقد لقاء بحضور عميدة الكلية الدكتورة غيداء العمري.