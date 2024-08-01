مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض: رصد 700 مخالفة واستقبال 10 آلاف بلاغ

وتنوعت المخالفات التي رصدها المركز خلال شهر يوليو الماضي بين: عدم وضع إنارات تحذيرية في مواقع العمل، وعدم نظافة مواقع المشاريع، إلى جانب التشوين خارج نطاق العمل، وغيرها من المخالفات.