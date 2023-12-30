في مواجهة الحالة المطرية.. أمانة القصيم تنجح في معالجة 124 موقعًا ببريدة

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية نجحت في التعامل مع الحالة المطرية وإزاحة البرد في وقت قياسي وفق خطة لاحتواء آثار الأمطار من خلال متابعة الأرصاد والتوقعات بالحالة المطرية؛ وذلك خلال استخدام أكثر من 438 من المعدات والآليات، وتم معالجة 124 موقعًا في بريدة، وتم إقفال 99 بلاغًا استقبلتها الأمانة.