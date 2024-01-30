خبراء إقليميون ودوليون: تطوّر كبير شهده قطاع التعليم والتدريب في المملكة

يأتي ذلك بالتزامن مع إجراء هيئة تقويم التعليم والتدريب المرحلة الثانية من برنامج جاهزية لطلاب مرحلة البكالوريوس في 24 تخصُّصًا في مختلف جامعات وكليات المملكة، والذي يهدف إلى تطوير أكثر من "700" برنامج أكاديمي؛ لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي، وتحسين مستوى الخريجين بما يتناسب مع متطلّبات سوق العمل.