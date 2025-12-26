الأرصاد: أمطار رعدية وبَرَد ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق تمتد للشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.