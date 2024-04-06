تزامنًا مع عيد الفطر.. انتعاش كبير في متاجر بيع الورود بالحدود الشمالية

من جهتهم أوضح عدد من المتسوقين والمتسوقات حرصهم على شراء الورود والنباتات العطرية تقديم الهدايا العينية والتذكارية بباقة زهور جذابة لأقاربهم وأصدقائهم المحتفى بهم، مؤكدين أن عيد الفطر المبارك فرصة ذهبية لإهداء الوالدين والإخوان، وكذلك الأصحاب والأصدقاء؛ حيث إن "باقة الورد" أيقونة تمثل تعبيرات عديدة، عند كثير من الشعوب كالحب، والصفاء والرومانسية والسعادة والنقاء والجمال والوفاء والصداقة والنجاح والفرح.