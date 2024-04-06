تزامنًا مع عيد الفطر.. انتعاش كبير في متاجر بيع الورود بالحدود الشمالية

تشهد متاجر بيع الورود والهدايا بمنطقة الحدود الشمالية إقبالًا لافتًا من أهالي المنطقة وزائريها، قبيل حلول عيد الفطر السعيد.
ويتسابق باعة الورد بالمنطقة في التفنن بتصميم باقاتها وتنسيق ألوانها وطرق عرضها مع تنوع واختلاف أحجامها ومناسبة إهدائها؛ حرصًا منها على جذب عملائها وكسب رضاهم، وتلبية رغباتهم.
وأوضح عدد من مالكي متاجر بيع الورود والهدايا، أن إهداء الورد يحمل تعبيرات عديدة في مجملها تسامح وصفاء ومحبة، مشيرين إلى أنهم يقومون بتنسيق الباقات وتجميلها ببعض الإضافات كالعطور والإكسسوارات والحلويات، وغيرها من الهدايا حسب طلبات العملاء، ويشاركون الزبون بانتقاء ألوان وأحجام الباقات ونوعية الورد بها وطرق تغليفها.
من جهتهم أوضح عدد من المتسوقين والمتسوقات حرصهم على شراء الورود والنباتات العطرية تقديم الهدايا العينية والتذكارية بباقة زهور جذابة لأقاربهم وأصدقائهم المحتفى بهم، مؤكدين أن عيد الفطر المبارك فرصة ذهبية لإهداء الوالدين والإخوان، وكذلك الأصحاب والأصدقاء؛ حيث إن "باقة الورد" أيقونة تمثل تعبيرات عديدة، عند كثير من الشعوب كالحب، والصفاء والرومانسية والسعادة والنقاء والجمال والوفاء والصداقة والنجاح والفرح.