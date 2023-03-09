فيصل بن فرحان: المملكة مستعدة لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، استعداد المملكة لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا، وأنها جاهزة للقيام بما يلزم لحل الصراع في أوكرانيا.
وبحث وزير الخارجية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الأزمة في أوكرانيا وسبل الحل؛ وذلك خلال لقائهما اليوم في العاصمة الروسية موسكو.
وقال الأمير فيصل بن فرحان: نثني على موقف روسيا المساند لحل القضية الفلسطينية.
وأضاف: نسعى لإطلاق حوار يمني يمني لإنهاء الصراع، ونسعى إلى وقف دائم لإطلاق نار في اليمن ثم بدء عملية سياسية.
وأردف: المملكة تحرص على استقرار سوق الطاقة العالمي ونتحاور مع كل الشركاء بما في ذلك واشنطن حول القضايا الدولية.