سفارة اليابان بالمملكة تقيم حفل استقبال بمناسبة تكريم رئيس شركة "يونيتشارم الخليج"

أقام فوميو إيواي سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية حفل استقبال في مقر إقامته في الرياض، احتفالًا بتكريم وزير خارجية اليابان لمهدي كاتبه، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة (UGHI)، وذلك تقديرًا لمساهمته الفاعلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين اليابان والمملكة العربية السعودية.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد السفير إيواي أن يونيتشارم الخليج بقيادة "مهدي"، أصبحت شركة رائدة في قطاع تصنيع السلع الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية، وقد أسهمت في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع السعودي.
من ناحية أخرى، أثنى السفير الياباني على عمل الشركة الدؤوب، ولسنوات طويلة، على نشر الثقافة اليابانية، وتعميق معرفة المجتمع السعودي باليابان، مؤكدًا أنه كان محظوظًا جدًا بالتعامل مع "مهدي" خلال فترة التحول الاجتماعي والاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، ذكر السفير الياباني أيضًا أن العام المقبل 2025 يصادف الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والمملكة العربية السعودية، ووعد بتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين الصديقين.
من جانبه، ألقى "مهدي" كلمةً عبر فيها عن شكره وتقديره لوزير خارجية اليابان، وأكد التزامه بمواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد شهد الحفل حضور أفراد من عائلة مهدي كاتبه وعدد من موظفي شركة يونيتشارم الخليج.