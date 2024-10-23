سفارة اليابان بالمملكة تقيم حفل استقبال بمناسبة تكريم رئيس شركة "يونيتشارم الخليج"

من ناحية أخرى، أثنى السفير الياباني على عمل الشركة الدؤوب، ولسنوات طويلة، على نشر الثقافة اليابانية، وتعميق معرفة المجتمع السعودي باليابان، مؤكدًا أنه كان محظوظًا جدًا بالتعامل مع "مهدي" خلال فترة التحول الاجتماعي والاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية.