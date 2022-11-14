كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تُوَقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

وتابع الأستاذ الدكتور العمري قائلًا: تأتي هذه الشراكة ضمن جهود المجموعة لتعزيز التعاون بينها وبين القطاعات الوطنية المختلفة؛ معربًا عن ثقته في أن التعاون بين كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، التي تتميز ببرامجها الأكاديمية ومناهجها التعليمية المتطورة، والمجموعة بخبراتها العملية والعملية وإمكانياتها التعليمية والتدريبية الكبيرة؛ سيحقق تطلعات الطرفين، في تأهيل كوادر متميزة على قدر عالٍ من العلم والمهارة في الإدارة الصحية والإدارة التنفيذية والمجالات الأخرى؛ وهو ما سينعكس إيجابًا على خدمات الرعاية الصحية وعلى نشر ثقافة الصحة العامة في المجتمع.