كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تُوَقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

وقّعت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، اتفاقية تعاون مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في مجالات: (تبادل الخبرات، وتطوير الأبحاث والابتكار، وتعزيز الممارسة المهنية في القيادة الصحية والتنفيذية، وبناء مهارات القيادة الريادية وتطويرها).
وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية بالمجموعة: إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية تشجع التطوير والإبداع وتدعم التميز؛ بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تطوير البرامج على المستوى الإداري والتنفيذي، لتلبية الاحتياجات الوطنية.
وتابع الأستاذ الدكتور العمري قائلًا: تأتي هذه الشراكة ضمن جهود المجموعة لتعزيز التعاون بينها وبين القطاعات الوطنية المختلفة؛ معربًا عن ثقته في أن التعاون بين كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، التي تتميز ببرامجها الأكاديمية ومناهجها التعليمية المتطورة، والمجموعة بخبراتها العملية والعملية وإمكانياتها التعليمية والتدريبية الكبيرة؛ سيحقق تطلعات الطرفين، في تأهيل كوادر متميزة على قدر عالٍ من العلم والمهارة في الإدارة الصحية والإدارة التنفيذية والمجالات الأخرى؛ وهو ما سينعكس إيجابًا على خدمات الرعاية الصحية وعلى نشر ثقافة الصحة العامة في المجتمع.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ترتبط مع "18" جامعة محلية وعالمية باتفاقيات تعاون، وتعتبر التعليم والتدريب الطبي والإداري للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، وقامت خلال العام الماضي بتدريب وتأهيل "2500" ممارس صحي، وكذلك تخريج "330" ممارسًا صحيًّا، كما أطلقت "27" برنامجًا خاصًّا بالزمالة والدبلومة، بها الآن أكثر من "190" طبيبًا وطبيبة.